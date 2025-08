Ceará tem entrega de 32 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Horizonte

O empreendimento é o primeiro viabilizado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Depois de oito anos morando de aluguel com a mãe, a cearense Maria Isabel de Souza, 54 anos, recebeu a sua casa própria nesta sexta-feira, 1º, em Horizonte, município da Região Metropolitana de Fortaleza. "Pedi muito a Deus que me desse a casa para mim [...] Fico muito feliz da minha família vir morar comigo. Vai ser eu, meu neto e a minha mãe. Antes eu pagava R$ 250 para continuar tento um teto."

Desde a retomada do MCMV, em 2023, o Governo Federal injetou R$ 2,4 bilhões em 19,7 mil moradias no Estado. Em Horizonte, já foram 50 unidades habitacionais, com R$ 6,7 milhões investidos. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressaltou a iniciativa durante o evento de entrega. "Saber a alegria que nós temos aqui hoje das pessoas não mais precisarem pagar aluguel ou sair de uma casa mais humilde e morar numa casa com maior dignidade." Além disso, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), anunciou que a cidade foi contemplada com mais 200 unidades. "E nós vamos construir mais 70 aqui no bairro Catolé para a família que não foi beneficiada nesse momento."

Outra pessoa que conseguiu sua casa própria foi Natália Fernandes, de 34. Viúva há cerca de dois anos e com duas filhas, todo mês precisava desembolsar R$ 400 para pagar o aluguel em Horizonte, onde sempre morou. "A pessoa tem aluguel, com filho, sem o pai presente. É um sufoco todo mês, pagando aluguel, energia, gás. Sai um peso das costas da gente com o aluguel, porque ele come no prato com a gente. Pode até não ter a comida, mas tem que ter o aluguel. A gente tem que se virar como pode porque o dono da casa não entende." O processo, desde que se inscreveu para receber a unidade habitacional, durou três anos e foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).