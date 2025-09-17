Setor de sorvetes projeta R$ 4 milhões em negócios em feira

Exposorvetes com setor de sorvetes sobre investimentos no Ceará com novos investimentos, criação de produtos, novos sabores / Crédito: Samuel Setubal

O setor de sorvetes e alimentos gelados no Ceará atravessa uma fase de expansão, inovação e fortalecimento institucional. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“O sindicato foi estruturado para dar suporte aos fabricantes, especialmente os pequenos e médios, que representam 90% do setor no país. A feira nasceu justamente para aproximar fornecedores e produtores locais que não têm acesso a eventos como a Fispal, em São Paulo”, destacou Miriam.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-09-2025: Miriam Pereira Exposorvetes com setor de sorvetes sobre investimentos no Ceará com novos investimentos, criação de produtos, novos sabores.

Um dos movimentos recentes é a tentativa de tornar o sorvete ainda mais acessível ao consumidor. Segundo Edgard Júnior, a Frosty tem apostado em estratégias como descontos progressivos em compras em volume. “A missão é democratizar o sorvete. Quando o cliente leva mais unidades, ele consegue preços até 30% menores, o que ajuda a manter o consumo mesmo em períodos de renda mais apertada”, afirmou.

Líder do mercado nordestino desde 2020, a Frosty opera atualmente 137 lojas próprias distribuídas em estados como Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A empresa investe em automação da produção e novos sabores, como picolé de pistache recheado, picolé de cupuaçu com doce da fruta, além da linha Gold, que inclui combinações como tapioca com leite condensado e Romeu e Julieta (queijo com goiabada).

