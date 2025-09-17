Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeção de IPCA 12M no 1º tri de 2027, horizonte relevante, segue em 3,4%

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve sua projeção para a inflação acumulada em 12 meses até o fim do primeiro trimestre de 2027 em 3,4%. Esse se tornou o horizonte relevante da política monetária na última reunião do colegiado, em julho.

A projeção continua acima do centro da meta, de 3%. Isso indica que a trajetória de juros embutida no relatório Focus é insuficiente para fazer a inflação convergir ao alvo no período de seis trimestres observado pelo BC. Hoje, as medianas indicam que a Selic estará em 15,0% no fim deste ano e vai cair a 12,38% no fim de 2026.

Nesta quarta-feira, o Copom manteve a Selic em 15,0%, em uma decisão unânime. A decisão era esperada por todas as 38 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Ao justificar a decisão, o colegiado disse que o ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados. "O Comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos EUA ao Brasil, e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho", diz o comunicado.

A cotação do dólar usada pelo comitê em suas projeções caiu de R$ 5,55 na última reunião, de julho, para R$ 5,40 agora. A mediana do Focus para o IPCA de 2025 passou de 5,09% na reunião anterior para 4,83% agora. Para 2026, foi de 4,43% para 4,30%. Para 2027, passou de 4,0% para 3,90%.

A projeção do Copom para o IPCA acumulado em 2025 passou de 4,9% para 4,8%, ainda acima do teto da meta, de 4,50%. A estimativa para 2026 se manteve em 3,6%.

Todas as estimativas levam em conta a evolução da taxa de câmbio conforme a paridade do poder de compra (PPC), a trajetória da Selic embutida no relatório Focus e o preço do petróleo seguindo a curva futura por aproximadamente seis meses, passando a subir 2% ao ano posteriormente.

Também nesse cenário de referência, o Copom ajustou a sua projeção para a inflação de preços livres em 2025 (5,1% para 5,0%), manteve em 3,5% para 2026 e no primeiro trimestre de 2027, em 3,3%. A projeção para os preços administrados passou de 4,4% para 4,3% este ano, de 4,0% para 3,8% no próximo e de 3,9% para 3,8% no horizonte relevante.

Juros reais

Com a manutenção da Selic em 15%, o Brasil continua com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, de 9,51%, segundo ranking do site MoneYou. O País está atrás apenas da Turquia, com 12,34%. A Rússia aparece no terceiro lugar, com 4,79%. Depois, figuram no ranking Colômbia (4,38%) e México (3,77%).

O BC calcula que a taxa real neutra de juros do Brasil - que não estimula, nem deprime a economia - é de 5,0%.

