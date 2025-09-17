Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queremos trazer datacenters ao Brasil para garantir serviço barato ao Brasil, diz Haddad

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida provisória (MP) que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil, o ReData, visa a atrair investimentos e garantir serviço barato no Brasil. A MP foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia de sanção da lei que estabelece regras para as plataformas de redes sociais protegerem crianças e adolescentes - a lei da adultização ou do ECA Digital.

Haddad frisou que, hoje, apenas 40% dos dados brasileiros são processados em território nacional, com a maioria indo a territórios estrangeiros, "onde a nossa legislação, sobretudo a legislação sobre proteção de dados do cidadão, não alcança". "Nós queremos trazer esse processamento para o Brasil, primeiro para evitar remessa de dólares para o exterior nos montantes que estão acontecendo neste momento", argumentou. Haddad ainda defendeu que o projeto é estratégico para a soberania nacional.

"Queremos trazer os data centers para o Brasil para prover o serviço a preços baratos para os brasileiros, para as empresas, para as universidades brasileiras, para o SUS (Sistema Único de Saúde)", prosseguiu. Ele disse ainda que a energia que será utilizada no Brasil será verde e com baixo uso de água. "Há uma série de requisitos que nós passaremos a exigir desse tipo de investimento, oferecendo para o investidor regras jurídicas claras e exigências ambientais que estão sendo seguidas mundo afora", completou.

