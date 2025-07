Gripe aviária: Consumo de frango e ovos segue seguro no Ceará, informa Adagri

O diretor de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Amorim Sobreira, explicou, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri , que o cozimento desses produtos já elimina qualquer risco à saúde.

O consumo de carne de frango, ovos e derivados segue recomendado no Ceará, mesmo após a confirmação de um caso de gripe aviária no Estado.

"O cozimento já mata qualquer possibilidade de o vírus estar ali contaminando. Ela é uma doença, até para esclarecer a população, mais prejudicial para as pessoas que têm o convívio direto com as aves, os tratadores, o proprietário. Para a população que consome a carne, o ovo, o risco é muito pequeno. Pode se alimentar sem problema nenhum”, disse.

Amorim informou ainda que o foco registrado na semana passada em Quixeramobim (212,24 km) já foi eliminado.

As medidas incluíram a interdição da propriedade e a eutanásia das aves, conforme o plano nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Ele destacou também que as propriedades rurais em um raio de 10 quilômetros do foco estão passando por vistorias realizadas por técnicos da Adagri.