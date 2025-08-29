Fábrica de casquinhas de sorvete em Icó planeja expansão e novos empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábrica Popcone, em Icó, planeja expansão com novas máquinas e geração de empregos a partir de 2026
Autor Mariah Salvatore
Tipo Notícia

A fábrica de casquinhas de sorvete Popcone, instalada em Icó, pretende ampliar sua produção e gerar novos postos de trabalho a partir de 2026.

O plano de expansão foi apresentado pela empresária Camille Mourão ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho, durante reunião realizada nesta quarta-feira, 27, em Fortaleza.

A proposta inclui a aquisição de novas máquinas para modernizar a linha de produção, atualmente operada com equipamentos semi-automáticos. Com o investimento, a empresa espera aumentar a capacidade produtiva e reforçar a presença no mercado. 

Fundada há sete anos, a Popcone já fornece casquinhas de sorvete para cerca de mil pontos de venda em Fortaleza, incluindo grandes redes supermercadistas como Frangolândia, São Luís, Cometa, Pinheiro e Guará.

A expansão, segundo Mourão, será mantida em Icó, com a expectativa de fortalecer o setor industrial no município e no estado.

Durante o encontro, o secretário apresentou à empresária opções de projetos e incentivos estaduais que podem ser acessados para viabilizar a ampliação. O vice-prefeito de Icó, Pedro Dantas, também acompanhou a reunião.

“Estamos à disposição para apoiar os próximos passos da empresa, que tem contribuído para o desenvolvimento econômico da região e do Ceará”, destacou Domingos Filho.

Até a conclusão desta matéria, O POVO não obteve retorno da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). 

Inovação na Indústria | O POVO Tecnologia

