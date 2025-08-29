Fábrica de casquinhas de sorvete em Icó planeja expansão e novos empregos

Casquinhas de sorvete produzidas pela Popcone, empresa de Icó que planeja expansão da fábrica e geração de novos empregos / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

A fábrica de casquinhas de sorvete Popcone, instalada em Icó, pretende ampliar sua produção e gerar novos postos de trabalho a partir de 2026. O plano de expansão foi apresentado pela empresária Camille Mourão ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho, durante reunião realizada nesta quarta-feira, 27, em Fortaleza.


