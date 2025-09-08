Chevrolet vai fabricar primeiro carro SUV elétrico em polo de Horizonte

Frente do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará / Crédito: Rudh Bouchebel/Chevrolet

O Polo Automotivo do Ceará (Pace), situado em Horizonte (a km de Fortaleza), vai produzir o Chevrolet Spark EUV, a primeira SUV 100% elétrica a ser fabricada no local que abrigava a antiga fábrica da Troller, fechada em 2021. O Pace é o primeiro polo automotivo multimarcas voltado à produção de veículos elétricos e híbridos no País. Conforme nota da General Motors, “o projeto, em volumes iniciais reduzidos, contempla a montagem do Chevrolet Spark EUV, prevista para este ano”.

Elétrico da Chevrolet, Spark é o primeiro dos cinco lançamentos da marca para 2025 no Brasil O comunicado da empresa segue citando que “essa iniciativa representa o primeiro passo rumo à industrialização da tecnologia elétrica sob a marca Chevrolet no Brasil, ampliando a oferta de soluções de mobilidade e fortalecendo a cadeia de fornecedores local”. A montagem será realizada pela Comexport.



“Vale ressaltar que não se trata de uma parceria societária, mas de um contrato de montagem de veículos. Essa solução se soma ao compromisso da GM em impulsionar a eletrificação na região, em linha com suas metas de descarbonização”, conclui a nota. Nesse sentido, as peças serão importadas e montadas no polo cearense. Por sua vez, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), exaltou a decisão da montadora. “É uma grande conquista receber uma empresa do porte da GM como pioneira nesse projeto que inaugura um novo ciclo de inovação, desenvolvimento e geração de empregos para o nosso Estado. O futuro da indústria automotiva passa por aqui”, celebrou. Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, a produção do Chevrolet Spark no Ceará “vai estimular a formação de uma cadeia regional de fornecedores de peças, baterias, softwares, componentes elétricos e híbridos. O impacto esperado, além de econômico, será tecnológico, com atração de centros de pesquisa e startups”.

O Polo Automotivo do Ceará, que a propósito é gerido pela Adece, conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal. Anunciado no ano passado, o Pace tem como acionista a Comexport, maior empresa de comércio exterior do País. Além da GM, outras marcas que atuam no Brasil via Comexport, são as seguintes: Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche. Quanto ao Pace a previsão é de investimentos da ordem de R$ 400 milhões e de uma produção de 80 mil veículos por ano. Já a previsão de geração de empregos é da ordem de 9 mil.