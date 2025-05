Chevrolet lança Spin 2026 com opção para PCDs

A Chevrolet lançou a linha 2026 do Spin com uma versão pensada para Pessoas com Deficiência (PCDs). Equipado com motor 1.8 flex, o modelo custará R$ 119,9 mil.

De acordo com a Chevrolet, o carro terá câmbio automático, cinco lugares e amplo espaço interno. Entre os principais destaques estão a direção com assistência elétrica progressiva, bancos dianteiros com espuma de diferentes densidades, assento do motorista com ajuste de altura, volante multifuncional e bancos traseiros corrediços.