Polo Automotivo terá termo para a produção assinado até o fim do mês, diz Elmano

￼POLO Automotivo de Horizonte será instalado onde funcionava a antiga fábrica da Troller no Ceará, fechada em 2021 / Crédito: Júlio Caesar / O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou ao O POVO que o Polo Automotivo do Ceará está avançando nas tratativas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para formalizar um termo de compromisso. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Este documento deverá definir os padrões de investimento da empresa que será instalada em Horizonte, na Região Metropolitana em Fortaleza, além de detalhes da negociação.

Como noticiado anteriormente pelo O POVO, o chefe do Executivo participou de reunião com os investidores em São Paulo no dia 15 de agosto, em São Paulo, para tratar do Polo Automotivo. Além dele, esteve também o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, junto com a diretoria da Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, que será a âncora do polo. Atuam no Brasil,por intermédio da Comexport, empresas automobilísticas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche. Na prática, a companhia importará as partes dos veículos de marcas parceiras e elas serão montadas no Ceará.