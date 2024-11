Black Friday: 88% dos cearenses pretendem ir às compras

Com expectativas otimistas, 88% dos cearenses pretendem comprar na Black Friday de 2024. O evento, neste ano, ocorrerá no dia 29 de novembro.

Os dados são do Panorama do Consumo na Black Friday 2024 realizado pelo Mercado Livre e Mercado Pago, que também aponta um comportamento planejado dos consumidores, com 76% afirmando que programam suas compras com antecedência, enquanto apenas 22% estão atentos aos maiores descontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O levantamento foi apurado entre os dias 1º e 15 de outubro e contou com 800 respondestes. Destes, a maioria tem pretensão de realizar compras de maior valor agregado, com um gasto de R$ 2 mil.