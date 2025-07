Empresa do Complexo do Pecém assina com empresa para início de ampliação em 4 de agosto

A ideia é modernizar e ampliar as estruturas de espera do Terminal de Múltiplas Utilidades (Tmut) e do Píer 1 / Crédito: FCO FONTENELE

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) assinou um contrato para construção das novas áreas de aguardo operacional no porto. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e a empresa contratada para a realização das obras é a Consducto Engenharia LTDA.