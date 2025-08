Complexo do Pecém receberá R$ 56 bi em investimentos para energia limpa

O aporte será o maior dentre os estados brasileiros e representa mais de 88% do total de R$ 63 bilhões que serão desembolsados pelas empresas ligadas à Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV)

Com cinco projetos de previsão para receberem a decisão final de investimento (FID) em 2026, o Complexo do Pecém, no Ceará, receberá R$ 56 bilhões das empresas ligadas à Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV). Confira quais serão os projetos ao fim desta matéria.

