Tarifa Social já beneficia 1,54 milhão de famílias no Ceará; 524 mil têm isenção total

No Ceará, 481 mil famílias terão desconto integral e cerca de 1 milhão serão beneficiadas parcialmente / Crédito: FERNANDA BARROS

A Tarifa Social de Energia Elétrica já atende 1,54 milhão de famílias no Ceará, segundo a Enel Distribuição. Do total, 524,9 mil recebem isenção completa no consumo de até 80 kWh por mês e 1,016 milhão têm desconto parcial. Os números foram detalhados por Marcelo Barbosa, responsável pelas Operações Comerciais da companhia, em entrevista ao O POVO.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado supera a projeção feita em junho, que estimava 481 mil consumidores com isenção total e cerca de 1 milhão com desconto parcial — o equivalente a 1,4 milhão de beneficiários. Hoje, o total já passa de 1,54 milhão, mesmo com 235 mil clientes aptos ainda fora do programa por estarem com cadastro desatualizado.

