Tarifa Social de energia: 235 mil cearenses têm direito, mas não recebem por erros

FORTALEZA-CE, BRASIL, 1010-2022: Çinhas de energia elétrica. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

Caso a pessoa se enquadre nos requisitos, mas não esteja recebendo o benefício, ela deve procurar os canais de atendimento da Enel para atualizar os dados cadastrais. "Se você está cadastrado no Cras [Centro de Referência da Assistência Social], mas não está recebendo o benefício, procure a distribuidora. Pode ser [por telefone] ou em alguma loja". Em 2023, o Ceará ficou em primeiro lugar no ranking de maior percentual de clientes beneficiados pelo programa. O levantamento considera as distribuidoras de energia que atendem mais de 500 mil clientes residenciais. No Estado, Fortaleza é o município com a maior quantidade de clientes baixa renda, com 24%, e Guaramiranga possui o menor registro, com 0,06%.

Tarifa Social de Energia Elétrica: o que é? A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa que garante tarifas até 65% mais baratas. O benefício é concedido automaticamente desde janeiro de 2022 para os cadastrados no CadÚnico ou no Benefício de Prestação Continuada — idosos ou pessoas com deficiência. Para quem consome até 30 quilowatts/ hora, o desconto é de 65%; de 31 a 100 kWh/ mês, o valor fica 40% menor; de 101 kWh a 220 kWh, a redução é de 10%. No caso de famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, os descontos são maiores, de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês; de 40% para consumo a partir de 51 kWh/mês; e de 10% para consumo de 101 kWh a 220 kWh.