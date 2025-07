Enel frustra em lucro, mas vê aumento na receita do 1º semestre e mantém guidance

A Enel teve lucro líquido de 3,43 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025, uma queda de 17,15% na comparação com igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta, 31. A receita operacional ordinária foi de 3,82 bilhões de euros, com queda de 3,4% no mesmo intervalo. Diluído, o lucro líquido foi de 0,33 euros por ação, abaixo da estimativa de analistas da FactSet, de 0,36 euros por ação.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ordinário da companhia teve queda de 1,8% na comparação anual, a 11,47 bilhões de euros no primeiro semestre. Já a receita subiu a 40,82 bilhões de euros, de 38,73 bilhões de euros no período anterior.