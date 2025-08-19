EUA ampliam tarifas de 50% sobre aço e alumínio para mais de 400 produtos

Decisão entra em vigor imediatamente e pega setores de surpresa, ampliando o impacto inflacionário e atingindo produtos estratégicos e de uso cotidiano / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O governo dos Estados Unidos decidiu expandir a tarifa de 50% sobre aço e alumínio para 407 novas categorias de produtos, em decisão que entrou em vigor na segunda-feira, 18. A lista inclui desde motocicletas, peças automotivas e turbinas eólicas até cadeirinhas infantis, móveis e utensílios domésticos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi publicado apenas no dia seguinte no Federal Register, pegando importadores e fabricantes de surpresa.



Entre os setores mais impactados estão o automotivo, o de infraestrutura energética e o de bens de consumo duráveis. Fabricantes de turbinas, transformadores elétricos e equipamentos industriais alertam para dificuldades adicionais, já que parte desses itens não possui produção suficiente dentro do território norte-americano. Justificativa oficial e críticas setoriais

A administração Trump afirma que o objetivo é proteger a indústria doméstica e fechar brechas usadas por empresas estrangeiras para escapar das tarifas já em vigor. Entidades como a Aluminum Association apoiaram a decisão, classificando-a como necessária para garantir condições de concorrência mais justas.

