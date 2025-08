'Nova era': Trump está acabando com as regras do comércio internacional?

Getty Images Em manifestação à Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil acusou o governo de Donald Trump de conduzir um "ataque sem precedentes" ao sistema multilateral de comércio internacional e às suas regras ao impor tarifas unilaterais e arbitrárias contra diversas economias mundiais. Segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos estariam não apenas violando alguns dos princípios básicos da OMC com seu tarifaço, como também arriscando dar início a uma "espiral de preços altos e estagnação" econômica em todo o globo.

"Tais medidas unilaterais equivalem a uma violação flagrante dos princípios fundamentais que sustentam a OMC e que são essenciais para o funcionamento do comércio internacional", afirmou o secretário de assuntos econômicos e comerciais do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond Gough, em discurso no Conselho Geral da organização internacional que trata das regras do comércio entre as nações. Essa não foi a primeira vez que os Estados Unidos foram acusados de romper com as normas do comércio internacional desde que Donald Trump voltou à Casa Branca no início de 2025. Em pouco mais de seis meses de governo, o republicano anunciou tarifas contra praticamente todos os parceiros comerciais americanos. Alguns países receberam tarifas mais altas — como é o caso do Brasil, que deve ver parte de suas exportações para os EUA taxadas em 50% a partir de 6 de agosto, quando as novas 'tarifas recíprocas' começarão a valer para a maioria dos afetados.

O caso do Canadá é uma das poucas exceções, já que a taxação aplicadas aos produtos do país já está valendo desde sexta-feira (1/8). A China também segue um calendário distinto e receberá uma tarifa básica de 30% sobre as suas exportações para os EUA. Devido a negociações diretas com as autoridades americanas, a medida deve entrar em vigor em 12 de agosto. Mas, afinal, Trump está mesmo violando as regras da OMC com suas ações? E qual pode ser o impacto do tarifaço americano no futuro do intercâmbio comercial internacional? A BBC News Brasil consultou especialistas para tentar responder a essas perguntas.

Brasil dobra aposta nos Brics e desafia Trump, diz jornal britânico Para David Collins, professor de Direito Econômico Internacional da City St. George's, University of London, na Inglaterra, o mundo pode estar diante de uma nova era para as transações globais, com a perda de influência das organizações internacionais e um desrespeito cada vez maior às regras estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Já Kathleen Claussen, da Universidade Georgetown, nos EUA, acredita que, apesar das ações de Trump, os demais países entendem a importância das regras e da existência do sistema internacional de comércio – e não estão totalmente prontos para abandoná-los. Os EUA estão violando regras internacionais? Ambos os especialistas concordam, porém, que os EUA sob a presidência de Donald Trump tem violado as regras estabelecidas pela OMC para promover a concorrência justa no comércio internacional.

"É seguro dizer que a grande maioria dos especialistas em direito do comércio internacional acreditam que tudo o que o governo Trump vem fazendo é contrário às regras internacionais", diz Claussen. A advogada, que já participou de audiências no Congresso americano e no Parlamento Europeu sobre tópicos relacionados a leis tarifárias, aponta violações de vários tipos, tanto na imposição de taxas unilaterais distintas para diferentes países quanto na assinatura de acordos bilaterais com alguns parceiros. "Os Estados Unidos têm argumentado que estão seguindo uma exceção às regras [da OMC] por questões de segurança nacional", diz a advogada. "Mas ninguém, exceto o próprio governo Trump, apoia esse argumento."