AO VIVO: Trump prepara encontro trilateral com Putin e Zelensky; Flávio Dino tenta blindar Moraes

AO VIVO: Trump prepara encontro trilateral com Putin e Zelensky; Flávio Dino tenta blindar MoraesDino decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que o Supremo as homologue
Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 19, repercute a tentativa do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) em blindar o seu colega de Corte, o ministro Alexandre de Moraes, de sanções dos Estados Unidos.
Dino abriu nessa segunda-feira, 18, a possibilidade de o tribunal punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Moraes.
Flávio Dino uso a ação sobre o rompimento da barragem de Mariana (MG), em que a decisão concedida em um processo sobre a tragédia busca blindar Moraes do impacto da Lei Magnitsky, que aplica sanção financeira, imposta pelo governo d republicano Donald Trump, presidente dos EUA.
Dino decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que o Supremo as homologue. Uma eventual punição aos bancos passou a ser possibilidade no Supremo após ministros conversarem com banqueiros sobre as ações de Trump contra Moraes.
A edição repercute também o encontro trilateral que Trump prepara entre os EUA, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, para discutir o fim da guerra. A iniciativa ocorre após encontro com o mandatário da Ucrânia e outros líderes de países europeus, que ocorreu na Casa Branca nessa segunda-feira, 18.
