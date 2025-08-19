Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Trump prepara encontro trilateral com Putin e Zelensky; Flávio Dino tenta blindar Moraes

Dino decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que o Supremo as homologue
Autor Rogeslane Nunes
Tipo Notícia

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 19, repercute a tentativa do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) em blindar o seu colega de Corte, o ministro Alexandre de Moraes, de sanções dos Estados Unidos.

Dino abriu nessa segunda-feira, 18, a possibilidade de o tribunal punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Moraes.

Flávio Dino uso a ação sobre o rompimento da barragem de Mariana (MG), em que a decisão concedida em um processo sobre a tragédia busca blindar Moraes do impacto da Lei Magnitsky, que aplica sanção financeira, imposta pelo governo d republicano Donald Trump, presidente dos EUA.

Dino decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que o Supremo as homologue. Uma eventual punição aos bancos passou a ser possibilidade no Supremo após ministros conversarem com banqueiros sobre as ações de Trump contra Moraes.

A edição repercute também o encontro trilateral que Trump prepara entre os EUA, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, para discutir o fim da guerra. A iniciativa ocorre após encontro com o mandatário da Ucrânia e outros líderes de países europeus, que ocorreu na Casa Branca nessa segunda-feira, 18.

Assista ao vivo

 

 

 

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda a sexta-feira em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

  • Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
  • Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Tags

Donald Trump alexandre de moraes stf

