Impacto de R$ 6 mi com tarifaço é previsto em Barbalha, diz secretário

Barbalha prevê perda de R$ 6 milhões com tarifaço dos EUA em 2025 / Crédito: Carlos Maxsuel / O POVO CBN Cariri

Barbalha (a 548,30 km de Fortaleza), no Cariri, deve ser o município mais impactado da região pelo “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A estimativa é do secretário executivo de Finanças, Planejamento e Gestão municipal, Aquiles Soares, com perdas previstas em R$ 6 milhões, em 2025, conforme entrevista concedida à rádio O POVO CBN Cariri.

