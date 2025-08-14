Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que EUA estão 'bem à frente' da China no mercado de chips

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o país "está liderando" a corrida com a China pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse também que os norte-americanos estão "bem à frente" dos chineses na indústria de semicondutores e destacou o chip Blackwell da Nvidia.

Questionado sobre o avanço de Pequim no setor de veículos elétricos, Trump disse: "não gosto de perder negócios para a China".

O presidente norte-americano, porém, minimizou o movimento. "A China tem baterias, nós temos petróleo e gás", ressaltou.

