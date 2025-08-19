Dia dos Pais 2025: PMEs online do Ceará faturam R$ 18 milhões

Pix foi a forma de pagamento mais usada nas compras online de PMEs cearenses no Dia dos Pais, com 55% das transações / Crédito: Reprodução/Freepik

As pequenas e médias empresas de e-commerce do Ceará faturaram mais de R$ 18 milhões no período que antecedeu o Dia dos Pais de 2025, segundo levantamento da Nuvemshop, plataforma líder de e-commerce na América Latina. O valor representa um aumento de 34,5% em relação a 2024, quando o faturamento foi de R$ 13,5 milhões.



Para Tiago Winter, diretor de sucesso do cliente da Nuvemshop, a data tem conquistado espaço no calendário do varejo digital. “Apesar de não ser considerada uma das datas mais fortes, o Dia dos Pais tem conquistado um espaço cada vez mais relevante”, afirma. O executivo destacou ainda que o setor pode se fortalecer com iniciativas voltadas ao relacionamento direto entre marcas e consumidores, como o D2C Summit, evento que será realizado pela empresa em 30 de setembro e 1º de outubro.

