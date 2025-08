Dia dos Pais deve superar Dia dos Namorados e movimentar R$ 273 milhões em Fortaleza

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo, 10 de agosto, deve movimentar R$ 273 milhões na economia de Fortaleza em 2025. O crescimento é de 11,4% em relação a 2023, último ano com dados coletados.

As informações foram divulgadas nesta terça, 5 de agosto, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC).