Correios inauguram shopping virtual e vão concorrer com grandes do e-commerce

O contrato entre as duas empresas foi assinado em abril, após a aprovação da parceria no Conselho de Administração da estatal. A ideia é fazer frente a grandes plataformas, inclusive estrangeiras, de venda por meio da internet.

Este movimento faz parte do projeto chamado Correios do Futuro, que visa diversificar as atividades da estatal de forma a trazer novas receitas.

De acordo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, o Mais Correios permitirá que grandes empresas possam expandir sua atuação e consigam atingir consumidores em todas as cidades do Brasil.

“Somos o primeiro e único marketplace brasileiro capaz de realizar entregas, com estrutura própria, em qualquer lugar do País, democratizando o acesso ao comércio digital”, frisou, à época da assinatura.



Conforme os Correios, a ideia é que o projeto alcance todas as 5.570 cidades brasileiras, desconcentrando a entrega para além dos centros comerciais.



A segunda fase do projeto incluirá pequenos e médios negócios na plataforma, permitindo que empreendedores de todas as regiões do Brasil vendam seus produtos para consumidores de todo o País.

“Com o Mais Correios, estamos não apenas levando o comércio digital para todos os municípios, mas também impulsionando seu crescimento em todo território nacional. Juntar a Infracommerce e os Correios para criar esse marketplace é uma forma de transformar o comércio digital brasileiro, unindo nossa expertise em soluções integradas à experiência logística dos Correios no e-commerce”, comentou Luiz Pavão, CEO Brasil da Infracommerce.



A promessa é que a parceria também traga condições comerciais atrativas para consumidores e vendedores.