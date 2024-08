Empresas de ônibus vão ofertar 130 viagens extras devido ao Dia dos Pais

As empresas de ônibus vão ofertar 130 viagens extras para o período do Dia dos Pais .

Em comparação com 2023, neste ano haverá um acréscimo de 16% no número de pessoas que viajarão para alguma cidade do Ceará e de outros estados.

O dia que haverá maior fluxo de pessoas deverá ser esta sexta-feira, com cerca de 7.700 usuários do transporte rodoviário, de acordo com Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários da Capital.

De acordo com a coordenadoria de transporte da Agência Reguladora do Estado (Arce), é estimado que, até o fim do período, somadas normais e extras, aproximadamente 1.326 viagens sejam realizadas durante os quatro dias, o que representa um aumento de 11% em relação à média normal.