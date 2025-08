Vendas nos shoppings devem crescer 2,2% no Dia dos Pais, aponta pesquisa da Abrasce

As vendas nos shoppings devem crescer 2,2% no Dia dos Pais em relação ao mesmo período de 2024, alcançando cerca de R$ 4,3 bilhões em movimentação, aponta Pesquisa de Expectativas para o Dia dos Pais, realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). De acordo com o levantamento, 78% dos shoppings ouvidos esperam aumento nas vendas.

O fluxo de visitantes também deve crescer: 58% dos respondentes projetam maior circulação de público, com incremento médio estimado em 1,0% sobre o ano passado. Já o tíquete médio deve chegar a R$ 210,26, alta de 5,1% na comparação com 2024 (R$ 200,03).