INSS: Veja prazos para o pagamento de janeiro para MEIs e autônomos

O pagamento da contribuição deve ser realizado mensalmente / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prazo para o pagamento da primeira parcela do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs) acabam nesta segunda-feira, 17, e na quinta-feira, 20, respectivamente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O vencimento no caso dos trabalhadores autônomos ocorre mensalmente todo dia 15. Porém, caso a data caia em um feriado ou no fim de semana, como ocorreu neste mês, em que o dia 15 foi nesse sábado, o pagamento poderá ser realizado no dia útil seguinte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A contribuição é obrigatória e dá o acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

Vale lembrar que devido ao novo salário mínimo de 2025, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518, houve um aumento no valor da taxa, já que ela depende do piso nacional. Contribuição INSS para autônomos No caso do autônomo, o valor da contribuição pode ser de 20%, 11% e 5% do salário mínimo dependendo da renda da pessoa e dos benefícios desejados pelo trabalhador. Por exemplo, quem pagar uma taxa que representa 20% do valor do salário mínimo (R$ 303,6), de acordo com o instituto, poderá “pedir a aposentadoria por tempo de contribuição e transferir as contribuições entre um regime e outro de Previdência”.

Em relação ao pagamento, ele deve ser feito na rede bancária ou nas lotéricas até o dia 15 do mês seguinte por meio da Guia da Previdência Social (GPS), que está disponível para emissão no aplicativo e site Meu INSS. Não é necessário ter login e senha. Contribuição INSS para MEIs Para os MEIs, o montante desembolsado pelo contribuinte é composto por 5% do salário mínimo, que pode ser acrescido de R$ 1 em atividades de comércio e indústria, com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de R$ 5 do Imposto Sobre Serviços (ISS), para prestadores de serviços. Desta forma, o valor aumentou para R$ 75,9, podendo chegar a R$ 81,9, a depender da atividade. Já para o MEI caminhoneiro, posição cuja contribuição é de 12%, varia entre R$ 182,16 a R$ 188,16.