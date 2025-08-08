Oração em missa no Cariri cita homossexualidade como doença e resulta em denúncia ao MP

Após a repercussão, o vídeo da transmissão foi apagado.

Na prece, uma das assistentes do padre que celebrava a missa afirmou: “Jesus, quebre todas as muralhas de doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, depressão, dependência do álcool, drogas, prostituição, homossexualismo, lesbianismo…”.

Uma oração realizada durante um evento católico no último dia 5 de agosto, em Juazeiro do Norte, associou a homossexualidade e a lesbianidade a doenças como câncer e depressão. O momento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Após a repercussão, o vídeo da transmissão foi apagado.

A Associação Cearense de Diversidade e Inclusão (Acedi) denunciou o caso ao Ministério Público do Ceará (MPCE). A entidade apresentou uma notícia de fato solicitando a apuração e identificação dos envolvidos, além da instauração de inquérito policial.

“Tais falas, travestidas de discurso religioso, extrapolam a liberdade de crença e configuram incitação ao ódio, reforçando estigmas históricos contra pessoas LGBTQIA+, podendo incitar práticas de exclusão, preconceito e violência”, diz trecho da denúncia.

A Comunidade Católica Filhos Amados do Céu (FAC), responsável pelo evento, emitiu nota pedindo desculpas pelo episódio. O grupo informou que a oração utilizada era uma versão antiga, recortada de outras fontes “aparentemente confiáveis”, e garantiu que não será mais utilizada.

“Como humanos que também somos, falhamos e erramos em nossas práticas, e, no caso específico, reconhecemos que a oração de quebra de muralhas ministrada neste dia foi uma versão antiga e recortada de outras fontes – aparentemente confiáveis –, passando despercebida”, afirma o texto.