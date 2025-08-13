Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula pede votação rápida no Congresso das medidas para mitigar o tarifaço

Lula pede votação rápida no Congresso das medidas para mitigar o tarifaço

As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de assinatura da Medida Provisória do "Plano Brasil Soberano", com medidas para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço".
Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu um recado para os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a aprovação da Medida Provisória (MP) assinada nesta quarta-feira, 13, para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço" de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. De acordo com o presidente, a "bola" está agora com o Congresso.

"Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados. E nós também estamos dando ao mundo uma saída, porque muitos países estão na mesma dificuldade que o Brasil. Então, estamos mostrando que é assim que se faz. E, se tiver mais coisa, nós vamos fazer. Se tiver mais coisa, nós vamos fazer com os trabalhadores. Porque, neste País, ninguém larga a mão de ninguém", disse Lula.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de assinatura da Medida Provisória do "Plano Brasil Soberano", com medidas para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar