Número de visitantes chega a 1,4 milhão e cresce 7,6% no Ceará, em 5 meses

O Ceará teve alta de 7,6% no número de visitantes de janeiro a maio de 2025, atingindo 1,4 milhão de turistas, segundo balanço da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Neste ano, novos voos internacionais foram anunciados, mas o mercado doméstico não ficou de fora, com as rotas Fortaleza – Juazeiro do Norte – Guarulhos, Fortaleza – Belo Horizonte e Fortaleza – Parnaíba.

Ponto destacado pela Secretaria para explicar a expansão são “os investimentos constantes do Governo do Estado na promoção do destino, especialmente os novos voos de 2025 anunciados”.

Em 2025, destaca o comunicado, o Ceará lançou o Plano de Promoção Turística Ceará Travel Show, que mira a presença do Estado em mercados nacionais e internacionais, e em estreitar relações com companhias aéreas e operadores de turismo.

Para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, os resultados são essenciais para consolidar o Ceará no mapa mundial do turismo.