Cagece realiza paralisação de abastecimento de água em três municípios nesta terça-feira, 10

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizará uma paralisação no abastecimento de água nos municípios de Eusébio , Guaramiranga e Cascavel , na localidade da Caponga, nesta terça-feira, 10.

No município de Eusébio, o serviço a ser estabelecido no dia será o injetamento de uma nova rede. A paralisação deve durar das 7h30min às 17 horas, com a distribuição de água retomando normalmente após conclusão do serviço.

De acordo com a Cagece, as áreas elevadas ou mais distantes da estação de tratamento de água, devido à pressão, o equilíbrio total do sistema deve ocorrer em até 24h após o término dos serviços.

Já na localidade da Caponga e no município de Guaramiranga passarão por serviço de manutenção operacional no sistema.

Sem um horário do início da paralisação especificada em Caponga, a previsão é que o serviço seja concluído no mesmo dia, às 11h37min, quando a distribuição de água será retomada imediatamente.