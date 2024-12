Concurso CVM: nomeação de 60 aprovados é autorizada pelo Governo Federal

Condições

A nomeação depende de duas condições: a disponibilidade de vagas no momento da nomeação e a declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, indicando a origem dos recursos a serem utilizados.

A Comissão de Valores Mobiliários será a responsável por verificar as condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, editando as normas necessárias, por meio da publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.