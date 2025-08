Cagece projeta investimento de R$ 8,1 bilhões até fim de 2029

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 04-12-2023: Fotos: Coletiva da Cagece. Presidente Neuri Freitas. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O presidente da Companhia de Água e Esgoto (Cagece), Neuri Freitas, falou sobre o plano de investimento da empresa até fim de 2029, que será de R$ 8,1 bilhões, somando recursos próprios e de Parceria Público-Privada, as chamadas PPPs. O planejamento foi apresentado nesta terça-feira, 5, em reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo Neuri, o investimento teve uma parcela de R$ 3,3 bilhões que já foi capitado pela empresa. Outros R$ 2,1 bilhões são provenientes de PPP, enquanto o valor restante de R$ 2,7 bilhões dever ser capitado por meio de recursos e outras PPPs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente citou a importância das parcerias feitas no Estado: "Nós fizemos a maior PPP do país, ela é referência hoje no Brasil. Todo mundo quer saber como nós fizemos para atender 4,3 milhões de pessoas, investindo R$ 6,2 bilhões, com um contrato de manutenção, operação com os investimentos de R$ 19 bilhões por 30 anos". Ele explica que parcerias com o setor privado são fundamentais para a atuação no saneamento, universalizando os serviços. No caso da Cagece, foi realizada para atender ampliar o acesso ao serviço de esgoto na Região Metropolitana de Fortaleza e no Cariri. Uma nova PPP de esgoto prevista pela empresa deve ser lançada até o fim deste ano, com investimento de R$ 7 bilhões, buscando atender 1,2 milhão de pessoas. Atualmente, a Cagece atende 152 municípios cearenses, beneficiando 5,5 milhões de pessoas no Estado. A empresa conta com 5,7 mil profissionais trabalhando na companhia.

Já no recorte de esgoto, a situação é um pouco diferente. A Cagece tem cobertura de 71,72% das regiões, enquanto atende apenas 60,34% dos residentes. No Estado, a companhia abrange apenas 50,28% dos territórios, atendendo menos de 38% da população. Os imóveis que não possuem ligações com a rede de esgoto chegam a 337 mil, dos quais 291 mil só em Fortaleza. "Na verdade, falta aí o convencimento ou a obrigação que quem tem a residência naquela rua que passa a rede precisaria se interligar[...] Infelizmente, a gente não tem em toda a população essa compreensão de valor do que é água e do que é esgoto".