Governo autoriza realização de processo seletivo com 9,5 mil vagas para o IBGE

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades são temporárias

Com até 9.580 vagas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) autorizaram, nesta terça-feira, 12 de agosto, a realização de um processo seletivo simplificado para atender necessidades temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o disposto no documento, as oportunidades ofertadas possuem duração de um ano, podendo haver prorrogação para até três anos.