Governo autoriza realização de processo seletivo com 9,5 mil vagas para o IBGE

Governo autoriza realização de processo seletivo com 9,5 mil vagas para o IBGEO anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades são temporárias
Com até 9.580 vagas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) autorizaram, nesta terça-feira, 12 de agosto, a realização de um processo seletivo simplificado para atender necessidades temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o disposto no documento, as oportunidades ofertadas possuem duração de um ano, podendo haver prorrogação para até três anos.
Em relação à remuneração, ela será decidida pelo IBGE, mas terá que observar o limite estabelecido pela Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993, que estabelece regras acerca da contratação de funcionários temporários.
Além disso, conforme as pastas, o edital do certame deve ser divulgado em até seis meses. Confira abaixo para quais atividades são as vagas:
Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas
- Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas