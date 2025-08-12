Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo autoriza realização de processo seletivo com 9,5 mil vagas para o IBGE

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades são temporárias
Com até 9.580 vagas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) autorizaram, nesta terça-feira, 12 de agosto, a realização de um processo seletivo simplificado para atender necessidades temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o disposto no documento, as oportunidades ofertadas possuem duração de um ano, podendo haver prorrogação para até três anos

Em relação à remuneração, ela será decidida pelo IBGE, mas terá que observar o limite estabelecido pela Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993, que estabelece regras acerca da contratação de funcionários temporários.

Além disso, conforme as pastas, o edital do certame deve ser divulgado em até seis meses. Confira abaixo para quais atividades são as vagas:

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas

  • Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas

