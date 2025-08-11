Concursos no Ceará: são quase 2 mil vagas e salário superior a R$ 29 mil

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível local e nacional. São 17 certames com inscrições abertas ou previstas

Diversas possibilidades de vagas de emprego estão disponíveis em concursos com inscrições abertas. São oportunidades tanto na esfera federal, estadual ou municipal. O POVO mapeou 17 editais com inscrições abertas ou prestes a iniciar, somando quase 2 mil vagas.

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Dentre os destaques nos processos seletivos desta semana estão as vagas ofertadas para atuar em tribunais, prefeituras e universidades.

As oportunidades selecionadas são diversas, com cargos efetivos, temporário e cadastro de reserva, com remunerações que alcançam os R$ 29,6 mil .

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília-DF. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As vagas têm jornada semanal de 40 horas e a remuneração mensal varia de R$ 4.326,60 a R$ 6.949,07, a depender da titulação do profissional.

São seis vagas disponibilizadas para candidatos com graduação e mestrado na respectiva área em que pretende atuar.

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) anunciou o lançamento de um processo seletivo para contratação de professores do Magistério Superior. São oportunidades para os campi de Juazeiro do Norte e Barbalha.

As inscrições seguem abertas até 13 de agosto, com taxa de inscrição de R$ 174, no site da UFCA.

Unilab (2 vagas)



A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês.

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).



Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:

Setor de Estudos - Linguística: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025



Setor de Estudos - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025



Confira edital

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.



As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.



O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.



Confira aqui o edital

Crefito 6 (3 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) prorrogou até 14 de agosto as inscrições do seu concurso público.

São ofertadas três vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo (nível médio) e Agente Fiscal (nível superior). Remuneração é de até R$ 4.608.

O Crefito 6 abrange os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, e os territórios federais de Roraima e Amapá. E a sede fica em Fortaleza.

Prefeitura de Fortaleza/Imparh (cadastro de reserva)



A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor substituto, com lotação no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

As oportunidades são para as seguintes áreas: Artes, Ciências, Educação Física, Educação Física Bilíngue, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português.

Os candidatos devem ter licenciatura plena na área em que pretende atuar e atender a outros requisitos estabelecidos no edital.

A remuneração para a função é de R$ 33,82 por hora/aula. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto, com taxa de inscrição de R$ 120. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Fortaleza.

SOP-CE (61 vagas)



A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

O salário varia entre R$ 2.414,28 a R$ 8.000. As oportunidades são destinadas para o nível superior e técnico e estão distribuídas nas seguintes áreas:

Arquiteto



Engenheiro Civil



Engenheiro Eletricista



Técnico em Edificações



Topógrafo

As inscrições estarão abertas até 21 de agosto, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A taxa custa R$ 126 e deve ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até o dia 22 de agosto.

Além disso, a previsão de aplicação das provas é para o dia 21 de setembro. A admissão dos aprovados será por contratação por um período de 12 meses, admitindo prorrogação por igual período.

ISGH (1 vaga)

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) do Ceará está com uma vaga aberta, de caráter temporário, por meio do processo seletivo simplificado.

O objetivo é realizar a contratação de um Desenhista Técnico, com carga horária máxima de 44 horas semanais de trabalho. O salário previsto é de R$ 2.788,60 por mês.

Para concorrer, é preciso ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso técnico ou profissionalizante em edificações.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, o Instituto Consulpam até o dia 12 de agosto. A taxa custa R$ 60.

Prefeitura do Cariré (22 vagas)

A Prefeitura do Cariré está com 22 vagas efetivas abertas para o cargo de Guarda Civil Municipal. O certame, organizado pelo Instituto Consulpam, vale um salário mínimo, de R$ 1.518.

O concurso da Guarda Municipal prevê que, do total de oportunidades, 16 serão de ampla concorrência, quatro destinadas a pessoas negras e duas reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora até o dia 17 de agosto. Por outro lado, a taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea ou inscritos no CadÚnico.

CPRM (115 vagas)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.

Prefeitura de São João do Jaguaribe (114 vagas)



A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou a abertura de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);

Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas); Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);

Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

Prefeitura de Limoeiro do Norte (1.164 vagas)

A Prefeitura de Limoeiro do Norte está com mais de 1,1 mil vagas abertas. Destas, 293 são imediatas e outras 871 são para cadastro reserva.

A seleção prevê salários iniciais variáveis de R$ 1.518 a R$ 29.600, para jornadas de até 40 horas semanais. As inscrições seguem disponíveis até 17 de agosto.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da banca responsável e preencher o formulário com os dados solicitados. A taxa custa R$ 95 (nível médio/técnico), R$ 70 (nível fundamental) ou R$ 120 (nível superior).

Todos os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão previstas para ocorrer em 28 de setembro.

AgSUS (130 vagas)

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) está com inscrições abertas para preencher 130 vagas e cadastro de reserva, com chances para candidatos de nível Médio e Superior.

Com sede no Distrito Federal, o processo seletivo da AgSUS prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 4 mil a R$ 16.663,50.

São oportunidades para dois cargos, com diversidade de funções relacionadas:

Analista de Gestão - AgSUS:

Administrativo (45 vagas);

Advogado (4 vagas);

Arquiteto (1 vaga);

Comunicação Social (1 vaga);

Contabilidade (3 vagas);

Designer Gráfico (1 vaga);

Enfermeiro do Trabalho (1 vaga);

Engenharia Civil (1 vaga);

Engenharia de Segurança no Trabalho (1 vaga);

Engenharia Elétrica (1 vaga);

Medicina do Trabalho (1 vaga);

Psicologia (3 vagas);

Saúde Pública (40 vagas);

Tecnologia da Informação (3 vagas).

Administrativo (45 vagas); Advogado (4 vagas); Arquiteto (1 vaga); Comunicação Social (1 vaga); Contabilidade (3 vagas); Designer Gráfico (1 vaga); Enfermeiro do Trabalho (1 vaga); Engenharia Civil (1 vaga); Engenharia de Segurança no Trabalho (1 vaga); Engenharia Elétrica (1 vaga); Medicina do Trabalho (1 vaga); Psicologia (3 vagas); Saúde Pública (40 vagas); Tecnologia da Informação (3 vagas). Auxiliar de Gestão - AgSUS

Auxiliar de Gestão (24 vagas).

A banca organizadora do certame é a FGV e as inscrições estão disponíveis online até as 16 horas do dia 25 de agosto, com taxa de inscrição variando de R$ 70 a R$ 120.

CRM-DF (12 vagas)

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) está com inscrições abertas para concurso público que visa preencher 12 vagas e formar cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível Médio e Superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 7.500 a R$ 11 mil.

Os cargos disponibilizados no certame são os seguintes:

Advogado (2 vagas);

Analista de Gestão (1 vaga);

Analista de T.I. (1 vaga);

Contador (1 vaga);

Médico Fiscal (1 vaga);

Assistente Administrativo (3 vagas);

Técnico em Arquivologia (1 vaga); e

Técnico de T.I (2 vagas).

O período de inscrições segue em andamento até o próximo dia 1º de setembro, com taxas variando de R$ 50 a R$ 70, no site da banca responsável, o Instituto Ibest.

TCE-RS (45 vagas)

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) tem concurso público com inscrições abertas para preenchimento de 45 vagas. A remuneração mensal varia entre R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72 para jornadas semanais de 40 horas semanais.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível Médio e Superior.

As inscrições estão disponíveis de forma online, até o próximo dia 20 de agosto, no site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição custa entre R$ 118,79 e R$ 270,84, a depender da vaga pretendida.

TJSP (cadastro de reserva)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou o edital de concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário.

São oportunidades para atuação em sete diferentes comarcas da Justiça de São Paulo. A função exige do candidato Ensino Médio até a data da posse.

O salário inicial é de R$ 6.345,94 com atuação em jornada de 40 horas semanais, com benefícios como auxílio-alimentação, saúde e transporte.

As inscrições no certame estão disponíveis a partir do dia 13 de agosto e seguem até 22 de setembro, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Venesp, com taxa de inscrição de R$ 81.

Confira as locações disponíveis:

Comarca da Capital (São Paulo)

Comarca de São Bernardo do Campo - inclui Diadema

Comarca de Santo André - inclui Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul

Comarca de Osasco - inclui Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba

Comarca de Guarulhos - inclui Arujá, Mairiporã e Santa Isabel

Comarca de Mogi das Cruzes - inclui Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano

Comarca de Itapecerica da Serra - inclui Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista

