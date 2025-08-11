Prefeito no Maranhão culpa tarifaço de Trump por atraso no pagamento de servidores

Prefeito citou tarifaço de Trump como justificativa para questões financeiras do município / Crédito: Reprodução / Instagram / prefeito Toca Serra

Os efeitos do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros já estão repercutindo no Brasil. No município de Pedro do Rosário (MA), distante 176,4 km de São Luís, as taxas teriam impedido pagamento do retroativo de promoções, progressões e quinquênio de professores e agentes educacionais, segundo alegação do prefeito Domingos Erinaldo Sousa, conhecido como Toca Serra (PCdoB). O gestor enviou uma carta ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal no dia 29 de julho onde aponta a medida do Governo dos Estados Unidos como impeditivo para o pagamento.