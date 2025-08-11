Prefeito no Maranhão culpa tarifaço de Trump por atraso no pagamento de servidores

Prefeito no Maranhão culpa tarifaço de Trump por atraso no pagamento de servidoresO gestor do município de Pedro do Rosário alegou dificuldades para cumprir com pagamentos; Sindicato rebate a alegação afirmando que a questão se dá por falhas administrativas e financeiras
Os efeitos do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros já estão repercutindo no Brasil. No município de Pedro do Rosário (MA), distante 176,4 km de São Luís, as taxas teriam impedido pagamento do retroativo de promoções, progressões e quinquênio de professores e agentes educacionais, segundo alegação do prefeito Domingos Erinaldo Sousa, conhecido como Toca Serra (PCdoB).
O gestor enviou uma carta ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal no dia 29 de julho onde aponta a medida do Governo dos Estados Unidos como impeditivo para o pagamento.
"Ocorre que a realidade financeira e orçamentária do município poderá sofrer drástica alteração em decorrência da política tarifária implantada pelos Estados Unidos da América. O presidente Trump determinou tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados ao EUA. Essa determinação prejudicará extremamente a importação de produtos brasileiros ao EUA, por consequência, a arrecadação de tributos pela União Federal e o repasse para Estados e Municípios", diz no texto.
Apesar da justificativa, o município de Pedro do Rosário, que possui cerca de 24 mil habitantes, não exportou nenhum produto em 2025, de acordo com dados do Monitor do Comércio Exterior Brasileiro.
O prefeito Toca Serra aponta que com as tarifas americanas, houve queda da arrecadação federal e com isso a diminuição nos valores repassados aos municípios. Usando o fator como justificativa para adiar o pagamento do retroativo "até que se melhore o cenário internacional", segundo consta na nota.
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal rebate a gestão municipal afirmando que a falta do pagamento, do retroativo referente ainda a 2023, é por falha administrativa e financeira da gestão.
"A verdade é que os cofres da prefeitura estão vazios não por causa de sanções internacionais, mas por uma gestão que prioriza outros interesses em detrimento do bem-estar dos trabalhadores e da população. A falta de planejamento, a ausência de transparência e o desrespeito aos direitos trabalhistas são as verdadeiras razões por trás da crise financeira que a cidade enfrenta", declara.