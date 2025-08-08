Concurso ICMBio: 350 aprovados são convocados para nomeação

Portaria publicada no DOU traz regras para que candidatos de nível superior iniciem as funções. Veja detalhes

A publicação feita no Diário Oficial da União (DOU) estabelece a nomeação de 120 analistas administrativos e outros 230 analistas ambientais, ambos de formação de nível médio.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi autorizado a convocar 350 aprovados no concurso público realizado em março de 2025. A ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) assinou a portaria chancelando a nomeação.

Caberá ao ICMBio editar as normas para a nomeação dos aprovados, a partir da publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.



Saiba mais sobre o concurso

O edital foi divulgado no DOU e o certame realizado em março, com a divulgação do resultado feita em abril. Em relação à remuneração, em ambos os cargos ela é de R$ 8.817,72 para uma carga horária de 40 horas semanais.

A nota do certame foi calculada com base na pontuação obtida pelo candidato na prova objetiva e na prova discursiva. Das vagas ofertadas, 35 são para o Nordeste.