Concurso ICMBio: 350 aprovados são convocados para nomeação

Portaria publicada no DOU traz regras para que candidatos de nível superior iniciem as funções. Veja detalhes
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi autorizado a convocar 350 aprovados no concurso público realizado em março de 2025. A ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) assinou a portaria chancelando a nomeação.

A publicação feita no Diário Oficial da União (DOU) estabelece a nomeação de 120 analistas administrativos e outros 230 analistas ambientais, ambos de formação de nível médio.

Caberá ao ICMBio editar as normas para a nomeação dos aprovados, a partir da publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.

Saiba mais sobre o concurso

O edital foi divulgado no DOU e o certame realizado em março, com a divulgação do resultado feita em abril.  Em relação à remuneração, em ambos os cargos ela é de R$ 8.817,72 para uma carga horária de 40 horas semanais.

A nota do certame foi calculada com base na pontuação obtida pelo candidato na prova objetiva e na prova discursiva. Das vagas ofertadas, 35 são para o Nordeste.

Confira a distribuição de vagas por localidade e função:

Analista administrativo

  • Sede em Brasília/DF: 70 vagas
  • Norte: 10 vagas
  • Nordeste: 10 vagas
  • Centro-Oeste: 10 vagas
  • Sudeste: 10 vagas
  • Sul: 10 vagas

Analista ambiental

  • Sede em Brasília/DF: 90 vagas
  • Norte: 50 vagas
  • Nordeste: 25 vagas
  • Centro-Oeste: 25 vagas
  • Sudeste: 25 vagas
  • Sul: 15 vagas

