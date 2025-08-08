Produção da indústria cearense fica perto da estabilidade no 1⁰ semestre

O desempenho da indústria cearense no semestre se manteve próximo da estabilidade / Crédito: AURÉLIO ALVES

A indústria do Ceará fechou o 1º semestre de 2025 com uma leve queda de 0,5% no seu desempenho em relação ao mesmo período de 2024. Com a retração, o índice do Estado ficou abaixo do nacional, que obteve variação de 1,2%. Confira mais abaixo o ranking do semestre. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No período, dos 11 segmentos industriais cearenses incluídos na PIM, em seis a produção caiu na comparação com o ano passado, com destaque para a de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-2,02%) e a de refino e biocombustível (-1,42%). Já os resultados positivos ficaram com produtos químicos (1,95%) e metalurgia (1,24%). Confira a lista completa: Produtos químicos: 1,95%



Metalurgia: 1,24%



Produtos de couro e calçados: 0,7%



Alimentos: 0,52%



Minerais não-metálicos: 0,13%



Produtos de metal: -0,06%



Têxtil: -0,09%



Bebidas: -0,11%



Vestuário: -1,33%



Refino e biocombustíveis: -1,42%



Máquinas, aparelhos e materiais elétricos: -2,02% O cenário se manteve negativo no comparativo mensal e anual de junho, no qual a produção caiu 0,9% e 0,1%, respectivamente. Entretanto, considerando o acumulado nos últimos 12 meses, foi observada uma alta de 3,1%. Confira o ranking da produção industrial do semestre: Pará: 6,9%



Paraná: 5,2%



Santa Catarina: 4,4%



Espírito Santo: 3%



Rio Grande do Sul: 2,9%



Rio de Janeiro: 2,5%



Minas Gerais: 2%



Goiás: 0,8%



Bahia: 0,7%



Amazonas: 0,3%



Ceará: -0,5%



São Paulo: -2,1%



Mato Grosso: -3,2%



Mato Grosso do Sul: -4,1%



Maranhão: -4,5%



Pernambuco: -10,4%



Rio Grande do Norte: -18,4% Cenário nacional Sete dos 15 locais investigados pela PIM Regional recuaram na passagem de março para abril, quando a produção industrial do País variou 0,1%. Frente a junho de 2024, o setor também recuou, com baixa de 1,3%.