Passagens para voos de Fortaleza para Foz do Iguaçu e Montevidéu já estão a venda

Rotas serão realizadas semanalmente aos sábados / Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

As passagens para os voos da Gol Linhas Aéreas partindo de Fortaleza com destino para Foz do Iguaçu, no Paraná, e Montevidéu, no Uruguai já estão a venda. No site da empresa, a compra dos bilhetes podem ser realizadas por valores a partir de R$ 1.500 e R$ 2.532, respectivamente, nos percursos de ida e volta. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A inauguração das novas rotas, que ocorrerão semanalmente aos sábados, está marcada para o dia 29 de novembro.