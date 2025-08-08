Passagens para voos de Fortaleza para Foz do Iguaçu e Montevidéu já estão a venda

Passagens para voos de Fortaleza para Foz do Iguaçu e Montevidéu já estão a vendaOs bilhetes podem ser encontradas, no site da empresa, por valores a partir de R$ 1.500 e R$ 2.532, respectivamente, nos percursos de ida e volta
As passagens para os voos da Gol Linhas Aéreas partindo de Fortaleza com destino para Foz do Iguaçu, no Paraná, e Montevidéu, no Uruguai já estão a venda. No site da empresa, a compra dos bilhetes podem ser realizadas por valores a partir de R$ 1.500 e R$ 2.532, respectivamente, nos percursos de ida e volta.
A inauguração das novas rotas, que ocorrerão semanalmente aos sábados, está marcada para o dia 29 de novembro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Os trajetos serão feitos pelas aeronaves Boeing 737, incluindo o 737 MAX 8, modelo mais sustentável. A capacidade será de 186 passageiros, na rota doméstica, e de 176, na internacional.
Em relação aos horários, o voo para Foz do Iguaçu deixará Fortaleza às 18h20min e pousará na capital paranaense às 22h40min, ao passo que o percurso de volta decolará às 19h25min, aterrissando às 23h25min.
Leia mais
Já o para Montevidéu sairá da capital cearense às 19h50min, pousando em Montevidéu à 1h25min do dia seguinte, domingo. O retorno, por sua vez, deixará a cidade uruguaiana às 12h15min, no sábado, e aterrissará às 17h20min.
Essa ampliação da malha aérea da capital cearense, para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, reflete na crença no potencial do Estado como destino tanto de conexão tanto nacionais quanto internacionais.
“Com os novos voos para Foz do Iguaçu e Montevidéu, avançamos na nossa missão de conectar o Ceará ao mundo e de posicionar Fortaleza como uma porta de entrada estratégica para o Brasil”, afirmou.
A percepção é reforçada pelo diretor-executivo de planejamento da Gol, Rafael Araujo, que celebra as novas operações que "são um importante passo na diversificação de nossa oferta doméstica e internacional em Fortaleza".
6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas | Dei Valor
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor