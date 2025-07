Aeroporto de Fortaleza terá mais 23 voos semanais para a alta estação

Conforme a Fraport, empresa que administra o local, as novidades reforçam a relevância do terminal como ponto de partida para viagens regionais , nacionais e internacionais, acompanhando o crescimento da demanda típica do período.

Lisboa, operados pela Latam e pela TAP

Paris, com a Air France

Miami, atendida por Latam e Gol

Orlando, com voos diretos operados pela Gol

Buenos Aires, também da Gol

Santiago, com a Latam

Caiena, capital da Guiana Francesa, atendida pela Air France



De acordo com a Fraport, as operações vêm registrando boas taxas de ocupação, refletindo o aumento da demanda turística durante o mês de julho, e reforça o papel do aeroporto como um dos principais hubs internacionais do Nordeste nesta alta temporada.

Movimentação de passageiros

Além disso, o Observatório do Turismo de Fortaleza estima a chegada de 460.884 turistas durante o mês de julho, um dos períodos mais importantes do calendário turístico.

Os dados mais recentes deste ano divulgados pela Fraport registraram uma movimentação de 498.480 passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins.