Conjunto de medidas de Lula garantem competitividade aos estados, diz Elmano

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebeu o governador do Ceará, Elmano de Freitas / Crédito: Cadu Gomes/VPR

As medidas já definidas que serão apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atenuar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros garantem a competitividade dos estados brasileiros, segundo declarou o governador Elmano de Freitas (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele tomou conhecimento dos detalhes do que já foi definido pelo governo federal com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os dois se reuniram na manhã desta quinta-feira, 7, em Brasília.

Medidas complementares Elmano afirmou ainda que prepara as medidas complementares ao projeto de lei que enviou ontem, 6, à Assembleia Legislativa do Ceará para após a divulgação do pacote pelo governo federal. O objetivo é complementar o apoio dado pela União via decretos estaduais. “Nós vamos fazer a regulamentação dessa lei, mas considerando o que o governo federal vai anunciar”, afirmou. Os decretos devem ainda definir regras para as quatro medidas anunciadas pelo governador: apoio financeiro às empresas impactadas; inclusão da produção delas nas compras governamentais; antecipação dos pagamentos de créditos; aumento dos incentivos fiscais e instalação do comitê estratégico.