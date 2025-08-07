Conjunto de medidas de Lula garantem competitividade aos estados, diz Elmano

Conjunto de medidas de Lula garantem competitividade aos estados, diz ElmanoGovernador do Ceará soube detalhes dos planos federais em reunião com Geraldo Alckmin e deve alinhar estratégia estadual ao pacote preparado pelo governo federal
As medidas já definidas que serão apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atenuar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros garantem a competitividade dos estados brasileiros, segundo declarou o governador Elmano de Freitas (PT).
Ele tomou conhecimento dos detalhes do que já foi definido pelo governo federal com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os dois se reuniram na manhã desta quinta-feira, 7, em Brasília.
“Fiquei muito animado com o que eu vi. É um conjunto de medidas que considero muito importante de apoio às empresas. Eu saio daqui muito satisfeito”, afirmou após a reunião sem dar detalhes sobre o apoio prometido pelo governo federal.
O anúncio das medidas ainda não tem data definida. Um valor específico também não foi revelado. De acordo com o governador, o presidente Lula deve fechar o pacote de medidas até o fim da semana “para, talvez, no início da próxima semana fazer o anúncio”.
Entre os mais impactados pelo tarifaço por ter quase metade da pauta exportadora destinada aos Estados Unidos, o Ceará revisa os prejuízos com as empresas, hoje, para formular os detalhes do socorro prometido pelo Estado.
Medidas complementares
Elmano afirmou ainda que prepara as medidas complementares ao projeto de lei que enviou ontem, 6, à Assembleia Legislativa do Ceará para após a divulgação do pacote pelo governo federal. O objetivo é complementar o apoio dado pela União via decretos estaduais.
“Nós vamos fazer a regulamentação dessa lei, mas considerando o que o governo federal vai anunciar”, afirmou.
Os decretos devem ainda definir regras para as quatro medidas anunciadas pelo governador: apoio financeiro às empresas impactadas; inclusão da produção delas nas compras governamentais; antecipação dos pagamentos de créditos; aumento dos incentivos fiscais e instalação do comitê estratégico.
Reuniões no Ceará
Com o governador em Brasília, coube à Casa Civil e à Secretaria da Fazenda, segundo ele, conduzirem as tratativas com os setores produtivos na busca por conceder, na prática, os benefícios aos produtores impactados pelo tarifaço. As reuniões acontecem na tarde desta quinta-feira, 7, e miram o setor de supermercados.
Após essas reuniões e ao anunciar os decretos que regulamentam as leis aprovadas na Alece é que se espera ter o valor que representa o socorro às empresas. No texto do projeto enviado pelo Executivo cearense, Elmano diz que as despesas decorrentes da lei terão recursos vindos de crédito extraordinário aberto ao orçamento por decreto do governador do Estado, que será “dado conhecimento à Assembleia Legislativa”.