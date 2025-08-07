Tarifaço: setor do coco se mostra preocupado com preços

Toda cadeia produtiva do coco está sendo afetada pelo tarifaço / Crédito: FERNANDA BARROS

Ter a água de coco incluída nos itens de compras públicas pelo Estado do Ceará como forma de atenuar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros agradou a agroindústria do setor no Estado, mas despertou uma preocupação também: se o governo pegará o mesmo preço que o importador americano comprava. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O texto aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) não apresenta os valores que devem ser pagos nem diz como devem ser calculados, o que elevou a incerteza sobre o assunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas, ao O POVO, o governador Elmano de Freitas (PT) informou que a taxa de lucro não é a mesma e que o principal objetivo é evitar que as empresas percam seus produtos e, prioritariamente, mantenham os negócios com o mercado americano. "É muito importante que a empresa cearense mantenha negócio com o mercado americano. Pode não ser do mesmo patamar que tem hoje, mas isso é muito importante para que em outro momento, em outra conjuntura econômica, os contratos econômicos tenham sido mantidos", pontuou. O gestor também frisou que vê a possibilidade de o próprio mercado interno comprar produtos dos exportadores, para além do passo do próprio Estado adquirir os insumos. "Então, eu acho que é um esforço da sociedade, do governo, para ajudar essas empresas, porque elas geram empregos no Ceará e elas são importantes. Mas a taxa de lucro não necessariamente será a mesma", disse.

A exportação de água de coco do Ceará para os Estados Unidos movimentou mais de US$ 8 milhões nos primeiros seis meses de 2025 e está entre os oito principais itens da balança comercial com os americanos. Uma redução no valor faria com que a cadeia tivesse que se reajustar ainda mais. “É preciso manter esse preço, porque se for para achatar ainda mais o preço o produtor vai ser ainda mais sacrificado”, alertou Rita Granjeiro, fundadora da Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo). Compras públicas Fazer parte da merenda escolar e de refeições do Ceará Sem Fome deve demandar uma produção relevante da indústria. Apenas no distrito irrigado Curu-Paraipaba, um dos mais relevantes do Estado, a produção mensal de cocos soma 4,5 milhões de frutos.