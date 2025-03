TJCE: Morre o desembargador aposentado Francisco de Assis Filgueira Mendes

Morreu nesta segunda-feira, 3 de março, o desembargador aposentado Francisco de Assis Filgueira Mendes , do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Durante esse tempo, foi vice-presidente do Tribunal no biênio 2015-2017 e coordenador da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) de 1987 até 2000. Em 2003, atuou como juiz auxiliar da presidência do TJCE.

No ensino, foi professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), e do “Curso de Aperfeiçoamento de Magistrado”, da pós-graduação promovida pela UFC em convênio com o TJCE e a Fundação Paulo Bonavides.

Também atuou como professor convidado do “Curso de Especialização em Processo Civil”, da pós-graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor).