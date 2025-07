Endividamento sobe a 78,4% das famílias em junho e inadimplência estabiliza em 29,5%, diz CNC

Os brasileiros ficaram mais endividados em junho, mas a inadimplência se manteve estável, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 78,2% em maio para 78,4% em junho, o quinto mês consecutivo de altas, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

"Os consumidores estão preocupados com os custos de prolongar dívidas. Esse comportamento revela uma postura mais consciente diante do crédito mais caro, em meio a um cenário em que a inflação permanece pressionando o orçamento doméstico. Esses fatores podem limitar a recuperação do consumo nos próximos meses", avaliou o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota.

A CNC acrescenta que houve ligeira piora na percepção do endividamento, com um aumento na fatia de pessoas que se consideram "muito endividadas", alcançando o nível de 15,9% em junho, ante 15,5% em maio.

Houve redução também no tempo de inadimplência: a fatia de famílias com contas vencidas há mais de 90 dias desceu a 47,3% em junho, o que reduziu o tempo médio das dívidas em atraso para 64,1 dias. Em maio, a média de atraso era de 64,3 dias.

O porcentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano continuou em queda pelo sexto mês seguido, descendo a 32,2% em junho, o menor nível desde março de 2024, quando estava em 31,7%. Por outro lado, houve aumento do comprometimento da renda com dívidas por até seis meses, "mostrando que o endividamento está sendo cada vez mais de curto prazo".

O cartão de crédito mantém a liderança como a modalidade mais utilizada, mencionada por 83,3% dos endividados, mas perdeu espaço em relação à fatia de 86,4% registrada em junho do ano passado. Na direção oposta, os carnês cresceram em um ano, com uma fatia de 17,0% de menções em junho de 2025, ante 16,0% em junho de 2024.

Na passagem de maio para junho, as famílias de classe média baixa ficaram mais endividadas e mais inadimplentes.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 81,0% em maio para 81,1% em junho. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados aumentou de 80,3% para 80,9%. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 78,9% para 78,7%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia caiu de 67,6% para 67,5%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso permaneceu em 36,9% em junho, ante 36,9% em maio. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes aumentou de 28,9% em maio para 29,4% em junho. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve elevação de 22,8% para 22,9%. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes diminuiu de 15,0% para 14,9%.