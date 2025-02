Acesso ao Pix pode gerar menor inadimplência entre jovens? Especialista explica

Acesso às ferramentas financeiras entre os mais jovens devem contribuir para melhores condições de crédito no futuro, mas educação financeira é fundamental / Crédito: Samuel Setubal

O acesso ao Pix e a serviços financeiros digitais tem sido ampliado entre os mais jovens. E existe o potencial de aumentar o acesso a crédito e diminuir a inadimplência dessa geração quando chegarem aos 30 anos. Mas pensar em educação financeira é fundamental, avalia o presidente executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dados do Global Findex, do Banco Mundial, mostram que o percentual de jovens entre 15 e 24 anos com conta bancária cresceu de 36,3% para 79,9% entre 2011 e 2021, e o uso de cartões de crédito subiu de 32,5% para 70,1%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os atuais dados de inadimplência apontam que os jovens de 18 a 24 anos chegam a 28,9%, o menor dentre as faixas consideradas economicamente ativas. Entretanto, apesar do acesso precoce às ferramentas de crédito gerar uma melhor ambiência, existem barreiras estruturais.

Para Elias, o cenário atual demonstra que, apesar da ampliação da empregabilidade - com nível mínimo de desemprego na série histórica, a inadimplência permanece elevada, sobretudo na faixa entre 25 e 50 anos, devido ao acúmulo de compromissos financeiros. Ele entende que, para os mais jovens, a evolução do acesso ao crédito impõe desafios que podem influenciar a precificação do risco pelas instituições financeiras. No mercado, a falta de histórico bancário ainda faz com que os mais jovens paguem juros maiores, impactando diretamente a vida financeira desse público. Um exemplo do quão prejudicial é a negativação para os jovens por causa do uso descontrolado de crédito nessa fase, é que isso pode comprometer o acesso a financiamentos mais estruturados no futuro, como crédito imobiliário e financiamento estudantil.

A relação dos mais jovens com finanças Crédito: Daniel Dan/Pexels "A disseminação da educação financeira e o incentivo a um uso responsável do crédito são essenciais para mitigar o impacto da inadimplência futura e garantir um relacionamento financeiro saudável ao longo da vida", avalia. Dados do Banco Central sobre o impacto de longo prazo da educação financeira mostram que, entre os jovens expostos a esse conhecimento durante a fase escolar, a probabilidade de inadimplência, anos depois, foi menor do que a verificada entre os demais.

Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor “O cenário pode mudar rapidamente. Já as mudanças de comportamento e assimilação de bons hábitos financeiros requerem tempo. Daí a necessidade de investir na capacitação financeira dos mais jovens, de modo que eles levem as boas práticas para a vida adulta e estabeleçam uma relação saudável com o crédito”, continua. Neste cenário, as instituições financeiras estão atentas com a ampliação de acesso aos serviços financeiros, os mais jovens devem chegar à faixa dos 30 anos com mais tempo de uso desses serviços do que as gerações anteriores. Isso está relacionado ao fato de que o histórico de relacionamento financeiro que esses jovens estão construindo tem um peso na análise de crédito.