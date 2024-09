Cartão MEI: Governo lança cartão exclusivo para microempreendedores

Cartão é fruto de parceria com o Banco do Brasil Crédito: Divulgação/BB

Lançado na MPE Week, evento realizado pelo Banco do Brasil em apoio a pequenas empresas, o cartão vem personalizado com nova logomarca exclusiva MEI, além de QR Code que redireciona ao Portal do Empreendedor. Quais as vantagens do Cartão MEI? O novo produto tem anuidade zero, ou seja, não serão cobradas tarifas pelo banco para o uso do cartão. Para facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios, outras vantagens apresentadas pelo Cartão MEI são: Permite o parcelamento de compras;

Simplifica o processo de pagamento de contas;

Possibilita o parcelamento de faturas. Além dos benefícios financeiros, os clientes têm acesso de forma gratuita ao portal Liga PJ, onde poderão conferir conteúdos de capacitação empreendedora.