Cearenses possuem 2ª menor pontuação de crédito do Nordeste, segundo a Serasa

O Ceará possui a segunda menor pontuação média de avaliação de crédito do Nordeste, com 517 pontos, superando apenas a do Maranhão (516 pontos). Entretanto, o Score (indicador de credibilidade financeira), segundo a Serasa Experian, é considerado “bom” por estar acima dos 500 pontos.

No cenário nacional, o Estado registrou o sexto pior desempenho desse ranking, que retrata a confiabilidade de que o cearense vai honrar as contas. Portanto, o Ceará ficou abaixo da média do País e do Nordeste, que foram de 548 pontos e 527 pontos, respectivamente.