Fitch rebaixa nota da Aeris e alerta para processo similar à inadimplência

Galpão da Aeris Energy no Pecém / Crédito: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação

A agência global de classificação de risco Fitch Ratings alertou o mercado financeiro sobre indícios de um processo semelhante à inadimplência nas renegociações de dívidas da fabricante cearense de pás eólicas Aeris Energy, rebaixando sua classificação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Fitch removeu a observação negativa e rebaixou de "BBB(bra)" para "C(bra)" os ratings nacionais de longo prazo da Aeris e de suas primeira e segunda emissões de debêntures quirografárias "Debêntures que não precisam de garantia" no mercado financeiro.

Os debêntures são uma forma de investimento em que uma empresa emite títulos de dívida para captar recursos. Quem compra debênture está, na prática, "emprestando" dinheiro para a empresa e, em troca, receberá o valor investido com juros. Aeris possui apenas um cliente Atualmente, a Aeris possui apenas um cliente, o que representa um fator de risco para os seus negócios, segundo a Fitch. "A empresa vivencia uma queda nos projetos de geração eólica no País, com consequente saída ou encerramento de atividade dos fabricantes de aerogeradores que utilizavam suas pás", detalhou.

A Fitch indicou que a empresa iniciou conversas para a reestruturação das dívidas. A agência vê estresse no desempenho, com a menor demanda por pás de rotores de aerogeradores tanto no Brasil quanto no mundo. As informações foram divulgadas pela Aeris na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira, 16. Por volta das 14h01min, as ações ordinárias da Aeris negociadas na bolsa de valores (B3) caíam 1,45%, a R$ 6,81. Nos últimos 12 meses, a queda é de 58,48%.