Do Pix à pirataria: Estados Unidos abrem investigação formal contra o Brasil

O cotidiano econômico do Brasil está na mira dos americanos. Após o presidente Donald Trump anunciar um tarifaço justificado em falsos dados sobre a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil, o Escritório do Representante Comercial americano (USTR, da sigla em inglês) abriu investigação formal sobre práticas comerciais ilegais.

No texto divulgado na última terça-feira, 15, o USTR afirma, sobre o comércio digital e serviços de pagamento - entre os quais o Pix - que “o Brasil pode prejudicar a competitividade de empresas norte-americanas envolvidas nesses setores, por exemplo, retaliando contra elas por não censurarem o discurso político ou restringindo sua capacidade de fornecer serviços no país”.

O diretor da Frente Corretora, no entanto, afirma que “a inserção do tema ambiental no relatório segue uma tática conhecida: o uso do ambientalismo como argumento geopolítico”.

Carlos Henrique observa ainda que a Seção 301 já foi usada contra União Europeia e China, mas é um instrumento jurídico interno americano. O uso dela revela mais uma ferramenta de pressão econômica, segundo ele.

“A meu ver, a ofensiva americana contra o Brasil tem pouco a ver com o combate ao crime e muito a ver com a defesa de interesses geopolíticos e comerciais. O sucesso do Pix, a resiliência da economia informal e a disputa pela narrativa ambiental expõem um desconforto real com a autonomia crescente do Brasil em frentes estratégicas. Cabe ao país transformar esse ataque em oportunidade”, arremata.

Governo e Congresso divulgam vídeo defendendo união contra tarifaço de Trump: “Estamos juntos”

Mais notícias de Economia