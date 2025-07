França tem mais de mil cancelamentos no 2º dia da greve dos controladores de voos

Mais de mil voos foram cancelados na França, nesta sexta-feira (4), no segundo e último dia da greve dos controladores de tráfego aéreo, medida que interrompeu o início das férias de verão no país e em toda a Europa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC) estimou que 1.125 voos com partida e chegada em aeroportos franceses foram cancelados nesta sexta-feira, em comparação com 933 na quinta-feira. O aviso de greve está em vigor até a noite desta sexta-feira, portanto, não são esperadas interrupções no sábado.

Lara, de 30 anos, deveria voar de Paris para Berlim com seu companheiro para visitar amigos.

"O voo estava programado para quinta-feira à tarde, mas na quarta-feira fomos informados que havia sido cancelado. Conseguimos outra passagem gratuita para sexta-feira à tarde, mas ela também foi cancelada", contou à AFP.

"Tivemos que comprar passagens de trem de emergência. O resultado foi um custo adicional de 100 euros [R$ 636,9] e várias horas a mais de viagem", acrescentou.