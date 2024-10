Cearenses têm 7.418 unidades e até R$ 75 mil de ajuda para comprar casa própria

Condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Agência Brasil/Tomaz Silva

Os cearenses possuem atualmente até R$ 75 mil para dar entrada em um dos 80 empreendimentos no âmbito das faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O número corresponde a 7.418 unidades habitacionais disponíveis. Veja ao fim da matéria como participar do programa Estes imóveis podem ser adquiridos pelo cidadão com duas facilidades que, juntas, podem ofertar esse valor de entrada para adquirir uma casa própria no Estado.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É que o Entrada Moradia Ceará oferta R$ 20 mil para iniciar um financiamento. Mas acontece que o programa do Governo do Estado pode ser somado ao MCMV, que é Federal. A União já varia o valor do subsídio concedido por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas o auxílio alcança um teto de R$ 55 mil, dependendo da avaliação da Caixa Econômica Federal. Porém, vale observar que para chegar a este limite é preciso se adequar a critérios.

No Entrada Moradia Ceará, é necessário ter renda familiar de até R$ 4.400 para receber os R$ 20 mil, ter mais de 18 anos ou ser emancipado, morar no Estado há pelo menos um ano, ter nascido no Brasil ou ser naturalizado, ser o caso de primeiro imóvel e ter avaliação inicial de crédito aprovada pela Caixa. Se é o caso de mesclar as entradas concedidas pelo governo Elmano e Lula, então no MCMV esse teto de R$ 4.400 do Entrada Moradia Ceará abrange até o faixa 2 do programa Federal, no caso de empreendimentos urbanos. Isso porque a faixa 1 é para quem possui renda familiar mensal de até R$ 2.640 e acima disso até os R$ 4.400 se encaixam na faixa 2. No caso rural os valores são maiores.

Afora as rendas, as famílias também não devem possuir nenhum imóvel registrado em seu nome. Vale lembrar que para o enquadramento nas faixas acima, o cálculo de renda bruta familiar não considera benefícios temporários de natureza indenizatória, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família. E, no MCMV, empreendimentos que contemplem a faixa 1 e 2, as unidades habitacionais podem chegar até o valor de R$ 264.000.

Resultados do Entrada Moradia no Ceará Desde o lançamento do projeto complementar ao MCMV, em 4 de junho de 2024, e que tem a meta, em um ano, de beneficiar 10 mil famílias nessa primeira edição, já foram realizadas 973 contratações, conforme dados do Estado. O balanço do programa mostra ainda que já foram pagos nessas entradas de R$ 20 mil fixos o total de R$ 19,46 milhões. Além disso, atualmente, 1.047 pessoas estão em processo de contratação.